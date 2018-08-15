"Я в шоке": Максакову выставили монстром на Первом канале
Женщина обратилась в передачу, чтобы наконец-то встретиться с внуком Ваней. Команда шоу помогла ей с поездкой в Киев.
В эфире мать Вороненкова рассказала, что при посещении Украины за ней не было никакой слежки. Она побывала на могиле сына и возложила цветы.
Однако во время поездки Людмила Николаевна не смогла связаться с невесткой. Не пустили ее и туда, где живет певица. Женщина не может понять, почему Мария отказывается общаться даже по телефону.
В студии допустили, что оперная дива дала распоряжение не пропускать родственницу. Возможно, она не хочет идти на контакт с кем-либо из родных погибшего мужа потому, что большая часть наследства досталась его второй жене Юлии.
Отметим, у Марии Максаковой всегда были сложные отношения с родственниками супруга Дениса Вороненкова. Его мать Людмила Николаевна даже пропустила свадьбу депутата с певицей. Не успела она и на похороны сына весной 2017 года в Киеве.
После гибели сына Людмила Николаевна неоднократно пыталась связаться с певицей и внуком Ваней. Первое время они созванивались, но постепенно звонки сошли на нет. Звезда оперы объясняла это большой загруженностью.
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