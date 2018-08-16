Жасмин показала 21-летнего сына-красавца

Певица Жасмин поздравила старшего сына с днем рождения. Молодому человеку исполнился 21 год.

В честь праздника исполнительница опубликовала два снимка со своим первенцем Михаилом. Первое фото относится к нынешнему времени – она обнимает взрослого красавца-брюнета, а вот второе – архивное. На нем Жасмин, стоя в бассейне, держит еще маленького сына на руках.

Ниже она трогательно поздравила Михаила с днем рождения. "Сын – особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни 👼 💝 Моя любовь, мой сын!!!! 💓Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️🧡С днем рождения, мой милый Миша 🧡💛💚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица.

Поклонницы отметили в комментариях, что наследник Жасмин невероятно хорош собой. Они пожелали молодому человеку счастья, здоровья и долгих лет жизни.

"Боже какой красивый и взрослый, а вы такая молодая мамочка, класс, здоровья вам))))", "Поздравляю с днем рожденья 🎂 🎂 🎂 🎂 🎂 сыночка счастья здоровья и всего хорошего на его жизненном пути 💐💐💐🎂🎂🎂🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌹🌹🌹", "Красавец, с днем рождения) здоровья и исполнения желаний🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊", "Привет Жасмин!Очень красивый у тебя сын .Дай бог ему здоровья,счастья и удачи во всем", "Очень красивый сынок..... Здоровья вам всем и долгих долгих лет жизни", – написали интернет-обыватели.

Напомним, что у певицы трое детей – сын Михаил (родился 16 августа 1997 года) от первого брака, дочь Маргарита (родилась 7 февраля 2012 года) и сын Мирон (родился 25 апреля 2016 года) от брака с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Старший отпрыск певицы учится в МГИМО, но Жасмин настаивает, чтобы он искал работу.