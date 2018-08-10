Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову

Оперная дива Мария Максакова с умом пользуется расположением киевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценат не жалеет средств.

В интервью украинской редакции "Радио Свобода" исполняющий обязанности ректора Киевской Национальной музыкальной академии имени Чайковского Максим Тимошенко рассказал, что неделю назад был вызван в Министерство культуры Украины. Там ему без предупреждений выдали под расписку приказ об увольнении.

Тимошенко так точно и не понял из-за чего потерял работу, однако признается, что совершил ошибку – принял в штат сотрудников Марию Максакову. Певица была назначена советником ректора по международным связям.

После увольнения исполняющего обязанности ректора, Мария не только заручилась поддержкой нового начальства, но и получила в свое распоряжение часть помещений академии, в которые входит концертный зал имени Василия Слипака. Эти квадратные метры должны обрести самостоятельный юридический статус.

В скором времени там будет организованна "Новая опера Марии Максаковой". Отремонтировать, обещанные вокалистке помещения, пообещал успешный киевский застройщик, президент Еврейского совета Украины и председатель Общества еврейской культуры Украины Александр Сусленский.

Публикация от Ksenia_rus (@ksenia_rus1212) 30 Май 2018 в 6:22 PDT

Также оперная дива недавно была замечена на одной из конфиденциальных встреч, которая была организована с легкой руки киевского миллионера, который к тому же является одним из основных спонсоров "Благотворительного Фонда Марии Максаковой". Как авторитетно рассказал Тимошенко, также Александр помог певице стать солисткой Харьковской и Киевской Национальной оперы, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева. При жизни муж души не чаял в Марии и всячески помогал ей в продвижении по карьерной лестнице.

