Любовница отреклась от мужа Ани Лорак

Украинка Яна Беляева, которая, как говорят, является любовницей мужа певицы Ани Лорак, прокомментировала скандал со своим участием. Красотка заверила, что с Муратом Налчаджиоглу ее связывает исключительно дружба.

Яна заявила, что никогда не состояла в интимных отношениях с мужем звезды. "Я уже давно его знаю – года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. – Прим. ред.) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании", – сообщила Яна.

Также она отметила, что на видео из караоке-клуба, которое стало причиной громкого скандала, на самом деле другая девушка. "Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно. Там темно и ничего не видно", – заверила Беляева. Однако, по ее мнению, пара на видео из питейного заведения знакома очень близко и явно флиртует.

Беляева намекнула, что недавно у нее начались отношения, в которых она счастлива. Больше комментировать ситуацию она не хочет, сообщает ТСН.

Напомним, что Беляева стала героиней светских хроник после того, как была замечена в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат обнимал Яну и даже поглаживал по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделав много шума.

После появились слухи о том, что супруг певицы давно общается с девушкой. Он якобы снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. В СМИ были опубликованы фамилия, имя и фото соперницы Ани Лорак.