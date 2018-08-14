Любовница отреклась от мужа Ани Лорак
Яна заявила, что никогда не состояла в интимных отношениях с мужем звезды. "Я уже давно его знаю – года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом. – Прим. ред.) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании", – сообщила Яна.
Также она отметила, что на видео из караоке-клуба, которое стало причиной громкого скандала, на самом деле другая девушка. "Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно. Там темно и ничего не видно", – заверила Беляева. Однако, по ее мнению, пара на видео из питейного заведения знакома очень близко и явно флиртует.
Беляева намекнула, что недавно у нее начались отношения, в которых она счастлива. Больше комментировать ситуацию она не хочет, сообщает ТСН.
Напомним, что Беляева стала героиней светских хроник после того, как была замечена в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат обнимал Яну и даже поглаживал по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделав много шума.
После появились слухи о том, что супруг певицы давно общается с девушкой. Он якобы снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. В СМИ были опубликованы фамилия, имя и фото соперницы Ани Лорак.
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