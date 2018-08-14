Ведущая "Давай поженимся!" о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой

Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, как прижилась в коллективе съемочной группы шоу Первого канала "Давай поженимся!" Артистка отметила, что ее коллеги по цеху Лариса Гузеева и Роза Сябитова порой ужасают.

Тамара отметила, что работа ведущих кажется слаженной только с экрана телевизора. На самом деле в процессе создания передачи часто бывают споры из-за того, что Лариса и Роза излишне резки и прямолинейны.

"У нас бывают конфликты, мы иногда вспыхиваем в отношении друг друга", – отмечает астролог. Однако, как отмечает Тамара, за последние три-четыре года взгляды ее коллег стали более либеральными, что ей кажется очень приятным. "Поначалу это пугало, когда я на первых программах с таким сталкивалась. С другой стороны, конечно, у каждого может быть свое мнение по поводу того, как жить и зачем", – поведала Глоба.

По словам астролога, у каждой ведущей "Давай поженимся!" своя роль. Гузеева рассуждает с позиции жизненного опыта, Сябитову интересует материальная сторона вопроса. "А мое дело – наука, – продолжила Тамара. – Я должна быть объективной и беспристрастной, никаких симпатий или антипатий. Смотреть по карте – сойдется или не сойдется".

Глоба иногда видит, что у участников шоу отношения не сложатся, и ей очень хочется сказать: "Давайте вообще не будем снимать этот выпуск!" "Но это закон жанра, я не принимаю решений в данном случае. Иногда мне задают вопрос, зачем что-то делать, если все предопределено. А зачем мы вообще приходим в этот мир? Чтобы душа развивалась. Мы получили материальное тело, и в нем мы должны развиться, чтобы двигаться дальше", – цитирует астролога WomanHit.ru.