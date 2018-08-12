Ани Лорак предложили нажиться на измене мужа

Главный скандалист телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев обратился к певице Ани Лорак с необычным предложением. Он считает. что ситуацию с изменой мужа артистка может обернуть себе на пользу.

После того, как мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в клубе с другой женщиной, выразить певице свою поддержку поспешили ее многочисленные поклонники, а также звезды шоу-бизнеса. Не таков оказался Рустам Солнцев. Его деятельная натура заставила придумать схему, при которой артистка только выиграет после болезненного происшествия.

В видео, опубликованном на портале StarHit Солнцев напомнил, что похожая беда произошла ранее в жизни Ольги Бузовой и та сумела нажиться на произошедшем. заставив свое имя греметь на всю страну. "Так же и ты, может что–нибудь придумаем?", – предложил скандалист из "Дома-2".

Не смог участник телестройки обойти стороной скандал, когда в Сети стали всплывать откровенные снимки Ольги Бузовой. Он предложил Ани Лорак пойти на такой же шаг. Отправить голые фото он посоветовал Филиппу Киркоорову, Сергею Лазареву или Сергею Звереву.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Июл 2018 в 1:36 PDT

Если же этот шаг не будет иметь успеха, то, считает Солнцев, нужно показать снимки Стасу Михайлову или Дмитрию Нагиеву. "Если стесняешься – отошли мне, а я уже ему", – предложил ведущий. "Будем ждать, что–нибудь хорошее и произойдет, потому что плохое уже случилось", – добавил он.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Июл 2018 в 6:46 PDT

Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как что мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.