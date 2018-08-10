Обезображенного певца не узнали в онкоцентре

Иосиф Кобзон в недавнем интервью рассказал о встрече с коллегой, известным исполнителем Зурабом Соткилавой, в онкоцентре. Легендарный певец признался, что не узнал артиста, и констатировал, что болезнь обезображивает.

Иосиф Кобзон встретил Зураба Соткилаву, когда у него была крайняя процедура в онкоцентре. "Иду по коридору первого этажа, и меня кто-то хватает за руку: "Иосиф!" Ну я подумал, мало ли кто там, и пошел дальше. Слышу: "Да остановись ты!" Поворачиваюсь и вижу мужчину в такой шерстяной вязаной шапочке, лежащего на каталке. Он спрашивает: "Ты узнал меня? Я Зураб Соткилава", – рассказал Кобзон.

Певец не сразу признал артиста. А когда наконец узнал его, начал извиняться. "Я воскликнул: "Господи, Зорик, прости меня, пожалуйста, так получилось! Чем помочь тебе?" Все-таки болезнь сильно обезображивает человека. Он ответил: "Да ничем! Я просто, вот видишь, пытаюсь... Надеюсь на то, что опять встану на ноги", – процитировал Зураба Соткилаву артист в разговоре с "Собеседником". 80-летний тенор умер от рака поджелудочной железы 18 сентября 2017 года.

Самочувствие Кобзона тоже вызывает опасения у общественности. Напомним, что 20 июля певец был доставлен в одну из столичных больниц без сознания. Врачи пытались стабилизировать состояние артиста, однако 27 июля ему стало хуже – певца якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он будто бы впал в кому. К счастью, вскоре родные опровергли эти данные.

Иосиф Кобзон более десяти лет страдает от онкологии. Артист уже перенес две операции – в 2004-м и 2009-м. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пусть говорят", посвященному борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовал зрителям следить за здоровьем и чаще проходить обследования.

