"Наверное, выгоню мужа": неожиданное заявление беременной Хилькевич

4 августа на телеканале ТВ-3 стартует проект, который докажет, что невозможное может стать возможным. На презентации фантастического шоу иллюзионистов "Все, кроме обычного" корреспондент Dni.Ru встретился с беременной актрисой Анной Хилькевич и узнал, когда ждать пополнения в семье.



В начале апреля актриса объявила, что готовится стать мамой во второй раз. И сегодня вся ее жизнь подчинена грядущим родам. "В свою вторую беременность я набрала меньше килограммов, чем когда в 2015-м году ждала дочь Арианну, – улыбается 31-летняя звезда. – Видимо, все дело в жаре, когда меньше хочется есть. Порой желания просыпаются неожиданные – среди ночи может захотеться арбуза. Потом ела ведрами капусту. Тянуло то на соленое, то на стейки, то на клубнику..."

"Рожать я буду в клиническом госпитале "Лапино", где появилась на свет первая моя дочь, – продолжает Хилькевич. – Правда, роды будет принимать не основатель клиники, акушер Марк Курцер. Я выбрала врача не самой дорогой категории. Муж готовится быть со мной рядом в этот ответственный момент. Посмотрим, как пойдет. Возможно, я и выгоню его. В прошлый раз попросила покинуть помещение – мне не хотелось, чтобы он присутствовал. Он мне никак не помогал, и я чувствовала себя некомфортно. Первые роды вспоминаю как какое-то прекрасное событие, но сейчас мне страшно".

"Кроватку, коляску, одежду мы купили, – говорит Анна. – Правда, кое-что осталось от Арианны, так что чуть удалось сэкономить". Няню для новорожденного актриса тоже нашла, хотя потребовалось много времени. Она будет заниматься и со старшей девочкой Хилькевич. А вот пол младенца актриса предпочитает пока не объявлять из-за суеверия. Как и имя, которое выбрала, посовещавшись с супругом. "Мы подошли к этому вопросу неформально. Хотели, чтобы имя что-то значило и нравилось нам обоим", – поясняет Анна.

Еще одно важное событие в жизни актрисы – переезд в просторную квартиру. "Мы будет жить в том же жилом комплексе в районе Ходынки, где и сегодня, просто в другом корпусе, – пояснила звезда сериала "Универ. Новая общага". – Даже две детские комнаты у нас будут! Хотели переехать до родов, но не успеваем ремонт закончить. Им руководит муж и хочет, чтобы все было идеально!"