Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены

Экс-участница реалити-шоу "Дома-2" Алена Водонаева высказалась о скандале в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы. По ее мнению, спортсмен ведет себя недостойно.

Алена считает, что, если бы не смерть отца Миланы, сенатора Вадима Тюльпанова, Кержаков до сих пор бы носил жену на руках. По ее словам, Александр в очередной раз обвел вокруг пальца свою очередную супругу, забрав их годовалого сына.

Водонаева заняла в конфликте сторону жены Кержакова. "Верю ли я словам Миланы, что Александр женился на ней ради карьеры, которую сулила ему выгодная партия? Верю. Верю ли я словам адвоката Добровинского, что Кержаков забрал ребенка у Миланы из-за нескольких миллионов долларов, которые он перевел на счет жены, а затем не мог вернуть? Верю", - цитирует Алену "7Дней".

"Кержакову очень повезло, что у Миланы не оказалось стержня, и ему удалось выйти из воды сухим", – полагает звезда "Дом-2". По словам Водонаевой, она была в шоке, когда услышала интервью жены футболиста, где та рассказала, как пришла домой пьяная, ползала по полу и умоляла мужа не бросать ее, а он снимал ее на видео. "Девочки, кто там еще хотел за Кержакова? Не передумали?", – спрашивает Алена.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Июл 2018 в 10:21 PDT

При этом знаменитость отметила, что на сей раз Кержаков не стал доказывать невменяемость супруги, как в случае с матерью его старшего сына Екатериной Сафроновой. Кроме того, как заявила Водонаева, у Миланы был слишком уважаемый отец, имевший влиятельных друзей. Поэтому, по словам Алены, отобрать безнаказанно ребенка они у дочери Тюльпанова не дадут.