Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной

В студии программы "Пусть говорят" снова появился предполагаемый сын легендарного артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев. Мужчина заявил: возможно, дочь актера Карина Мишулина украла его "биообразец".

Еремеев рассказал, что с ним связалась некая Зарина. Она якобы помогала переправить костюм Спартака Мишулина "через Швецию в Америку" для проведения ДНК-экспертизы. Девушка заявила, что у нее есть результаты еще одного исследования – тайного.

Незнакомка сообщила, что боится говорить по телефону прямо, так как их беседа может быть записана. Зарина общалась с Тимуром намеками. "В частности, она сказала: "Вот подумайте сами, а были ли вы с Кариной в каком-то азиатском ресторане?" – сообщил Еремеев.

Мужчина заявил, что действительно когда-то обедал с Мишулиной. По словам вероятного сына народного артиста, Карина была инициатором той встречи. "Как мне казалось, атмосфера была дружелюбной, и я не следил за их действиями. И Карина каким-то образом забрала эти палочки и отправила на экспертизу ДНК. Желая сравнить их, собственно, с собой. Это мне сообщила Зарина", – с улыбкой произнес Еремеев.

Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что, скорее всего, Мишулина подстроила ужин, чтобы похитить "биоматериал Тимура" - палочки, на которых осталась слюна Еремеева. Эксперты в студии были шокированы заявлением.

Также Зарина прислала Еремееву скриншот некой таблицы. "Где сверху было написано: Тимур, а ниже – какие-то цифры", – отметил мужчина. Доктор биологических наук Павел Иванов ознакомился с этими данными: "Это генетический паспорт. И если проверить, то если эти параметры совпадают с документированным образцом, который брали или возьмут у Тимура, тогда можно практически однозначно утверждать, что это его".

Еремеев вместе с адвокатом планирует отправиться в Швецию, чтобы забрать результаты. "Зарина некоторое время предлагала мне безвозмездно отдать данные экспертизы, но просто потом перестала выходить на связь и отправила меня к подруге своей. А подруга попросила деньги", – рассказал о шантаже вероятный сын легендарного актера.

Тимур добавил, что во время записи эфира ему пришло сообщение от Зарины. "Зарина сказала, что результаты этой экспертизы 99,8%. А сейчас она написала, что если посмотрит нашу передачу и поймет, что все мы люди порядочные и честные, то вышлет эту экспертизу просто так", – сообщил Еремеев.