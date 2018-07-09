Стало известно о борьбе Пугачевой со смертельно опасной болезнью

Алла Пугачева отдала за лечение своего племянника Влада внушительную сумму. У мужчины обнаружили гепатит С, причем болезнь вызвала осложнения.

После смерти брата Евгения заботу о его сыне Владе взяла на себя Алла Пугачева. Родственник оказался проблемным – он пристрастился к запрещенным препаратам, в результате чего мужчину парализовало. Тогда Примадонна отправила племянника в Израиль, где того буквально поставили на ноги.

Однако сейчас журналисты выяснили, что Пугачева отдала еще 100 тысяч долларов, чтобы спасти бедового родственника от гепатита С. "Он заразился на фоне прочих проблем. Долгое время вел неправильный образ жизни, подхватил гепатит. Постоянно жаловался и в итоге уговорил Аллу Борисовну помочь ему. Находился уже в таком состоянии, что просто мог умереть – был вздут живот, болели суставы, нарушился сон", – приводит слова людей из окружения семьи StarHit.

Болезнь дала осложнения на работу иммунной и пищеварительной систем. В итоге Влада снова отправили в Израиль. По информации издания, Пугачева выложила более шести миллионов рублей на лечение племянника. После этого Влад проходил реабилитацию с применением сильнодействующих препаратов.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июн 2018 в 11:46 PDT

Кстати, говорят, Пугачева даже купила родственнику квартиру на северо-западе Москвы. Мужчина временами подрабатывает, однако реализовать себя в какой-либо профессии так и не смог. У Влада есть любимая женщина по имени Екатерина. С женой Викторией он развелся несколько лет назад. Напомним, что у Влада есть сын Евгений. Воспитанием мальчика занимается Алла Пугачева. Она оформила опекунство, однако, говорят, ребенок, которому скоро исполнится семь лет, живет у водителя Примадонны.