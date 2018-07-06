Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми

Пародия на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий"с участием ребенка вызвала бурю возмущения у пользователей Сети. Ролик выложил сам "король российской эстрады", дополнив его восхищенными комментариями.

Под известный хит певца на опубликованном видео танцует девочка из Иркутска. Ребенок повторяет движения танца, который специально для этой песни придумали участники театрального проекта "Заячий стон". Ранее Киркоров выкладывал в своем Instagram и их видео – причем весьма высоко оценил номер.

Что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подходит маленькой девочке. Ребенок повторяет движения за танцорами - опрокидывает воображаемую стопку, делает вид, что снимает с себя нижнее белье. Некоторым, как и Филиппу Бедросовичу, ролик понравился. Однако большинство зрителей он возмутил – они уверены, что исполнитель слишком мал для подобных представлений, пишет EG.ru.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 5 Июл 2018 в 9:09 PDT

Как можно радоваться тому, что дети показывают непристойные жесты на камеру и ведут себя подобным образом? – удивляется эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Воспитанный человек должен был со стыда сгореть, если бы на его детище появилась подобная реакция – а он еще и в соцсетях это рекламирует. Мало того, что малолетний сын Евгения Плющенко в этом страшном действе участвовал, так Филипп теперь еще и малолетних последователей этой вакханалии по сети выискивает. Чудовищно", – отреагировал на "премьеру" Манукян в интервью изданию Dni.Ru.

Высказалась по поводу увиденного и Евгения Чудновец, воспитательница из Катайска (напомним, ее обвинили в распространении порнографии за то, что она перепостила ролик, запечатлевший издевательства вожатого детского лагеря над полуобнаженным мальчиком. Позже обвинения сняли). По словам Евгении, Киркоров, видимо, доволен, что девочка именно так реагирует и показывает неприличные жесты. Получается, что цель клипа достигнута – дети морально опущены, заключила Чудновец.

Публикация от Заячий стон (@zayachiy_ston) 21 Май 2018 в 1:49 PDT

В то же время, многие пользователи отмечают, что тут вина больше не певца, а родителей девочки. Ребенок, скорее всего, не понимает значения большинства жестов. А вот родителям следовало бы задуматься.