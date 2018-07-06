Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
Под известный хит певца на опубликованном видео танцует девочка из Иркутска. Ребенок повторяет движения танца, который специально для этой песни придумали участники театрального проекта "Заячий стон". Ранее Киркоров выкладывал в своем Instagram и их видео – причем весьма высоко оценил номер.
Что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подходит маленькой девочке. Ребенок повторяет движения за танцорами - опрокидывает воображаемую стопку, делает вид, что снимает с себя нижнее белье. Некоторым, как и Филиппу Бедросовичу, ролик понравился. Однако большинство зрителей он возмутил – они уверены, что исполнитель слишком мал для подобных представлений, пишет EG.ru.
Как можно радоваться тому, что дети показывают непристойные жесты на камеру и ведут себя подобным образом? – удивляется эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Воспитанный человек должен был со стыда сгореть, если бы на его детище появилась подобная реакция – а он еще и в соцсетях это рекламирует. Мало того, что малолетний сын Евгения Плющенко в этом страшном действе участвовал, так Филипп теперь еще и малолетних последователей этой вакханалии по сети выискивает. Чудовищно", – отреагировал на "премьеру" Манукян в интервью изданию Dni.Ru.
Высказалась по поводу увиденного и Евгения Чудновец, воспитательница из Катайска (напомним, ее обвинили в распространении порнографии за то, что она перепостила ролик, запечатлевший издевательства вожатого детского лагеря над полуобнаженным мальчиком. Позже обвинения сняли). По словам Евгении, Киркоров, видимо, доволен, что девочка именно так реагирует и показывает неприличные жесты. Получается, что цель клипа достигнута – дети морально опущены, заключила Чудновец.
В то же время, многие пользователи отмечают, что тут вина больше не певца, а родителей девочки. Ребенок, скорее всего, не понимает значения большинства жестов. А вот родителям следовало бы задуматься.
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