"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме

Телеведущий Иван Ургант рассказал о своем отношении к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Шоумен заявил, что он – сама толерантность.

Ивана пригласили в новый выпуск шоу рэпера Басты GAZLIVE, которое выходит на сайте YouTube. Телеведущий отвечал на вопросы поклонников.

Почитатели поинтересовались у Урганта, смог бы он сняться в кино в роли гомосексуалиста. Шоумен лукаво улыбнулся в ответ и произнес: "Понимаешь в чем дело, с одной стороны заманчиво… Ну если природа все дала… Усы–то есть". Рэпера Басту такой уклончивый ответ не устроил, и он попросил отвечать серьезнее.

"На самом деле, ну, блин, нет. Ну не знаю… – с сомнением мямлил Иван – Ведь фильм же 100% пойдет на какую-то премию, такие фильмы часто туда идут. (…) Ну я когда смотрю эти сцены, где там они начинают целоваться – это ужасно".

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 5 Июн 2018 в 10:31 PDT

После Ургант сам себя поправил, мол, более толерантного человека чем он не найти, Иван отметил, что ничего не имеет против лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. "А если это Хабенский? Спросишь ты меня, – принялся ерничать телеведущий – А если это Никита Михалков? А если это Джек Николсон? Я все время думаю над этим".

Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. У пары четверо детей. Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 11 Июн 2018 в 3:02 PDT

Недавно для любимых Иван приобрел дорогостоящую недвижимость. Шоумен отдал предпочтение престижному коттеджному поселку "Горки-10" на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость трехэтажного дома превысила 430 миллионов рублей. В участок входят зимний сад, гостевой блок, столовая с выходом на открытую веранду, каминная, а также просторная бильярдная.