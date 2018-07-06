Снявшаяся без белья Юлия Савичева: Я узнала, что беременна!

Популярная исполнительница Юлия Савичева уехала в Португалию. Артистка, ранее обнародовавшая фото, где снята без белья, рассказала о том, как узнала, что ждет ребенка.

Свой отпуск Юлия Савичева с семьей проводит в Европе. По признанию артистки, дочь Анна занимает все ее время. "Диета перед отпуском, после отпуска, перед днем рождения, после родов, перед фотосессией. Вечная борьба с собой😂. Когда рождается ребенок и дело близится к году, когда он начинает делать первые шаги, времени на поесть, полежать, просто нет😆. Я с Аней за день так набегаюсь, что лишние килограммы просто не имеют шанса на появление! Мы сейчас в отпуске, и я с ней 24 часа. Ей все интересно, показывает пальцем, требует, гуляем очень много! Плюс в этот период лезут зубы, а значит, беспокойные ночи. Так что не переживайте, девочки, ребенок – вот кто лучший фитнес-тренер😂. Позвольте себе поесть на отдыхе все, что хочется! Если получится, конечно🤭", – отметила певица на своей страничке в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в таком облегающем платье, что очевидно – под ним нет белья. В подписи к снимку Савичева призналась, что на солнце сгорает "моментально", поэтому пользуется солнцезащитными кремами. А о маленькой дочке заботится еще внимательнее. "Для Ани использую защиту 50, обязательно – панамку на голову и больше воды. В час пик вообще на солнце не выходим", – сообщила артистка.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 4 Июл 2018 в 12:08 PDT

А еще Юлия выложила видео с аистами. "Какие же грациозные создания! Аисты – одни из самых больших птиц. Очень люблю за ними наблюдать. После того, как два аиста низко кружились надо мной, я узнала, что беременна! Невольно вспоминаешь небылицу про то, что аисты приносят детей😆", – написала Савичева.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 5 Июл 2018 в 1:17 PDT

Напомним, Юлия Савичева стала матерью летом 2017 года в Португалии. Через несколько месяцев певица вернулась в Россию. Однако артистка является редким гостем на светских мероприятиях и нечасто дает интервью.