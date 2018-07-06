Откровения Муцениеце о разладе с Прилучным и смерти

Агата Муцениеце представила новый влог, в котором откровенно рассказала о разладе с мужем, актером Павлом Прилучным, и сообщила о смерти дорогого человека. Более того, актриса сняла видео практически на кладбище.

На своем YouTube-канале Агата Муцениеце опубликовала видеозапись, где запечатлела себя за городом, сидящей на веранде, в окружении детей. Популярная актриса решила сразу взять быка за рога и разоткровенничалась о непростом периоде, который недавно они с Павлом Прилучным преодолели.

Для начала актриса попросила не верить СМИ, в которых в качестве причины их размолвки подразумевались некие третьи лица. Муцениеце сразу заявила, что между ею и мужем никто не стоит. А причина недоразумений – в их непростых характерах и бешеном темпераменте. "Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень-очень-очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют. Я очень тяжело пережила все события. Как будто у меня высосали всю энергию. Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе", – заключила Муцениеце.

Сейчас, по словам актрисы, все наладилось. Однако радость от преодоления проблем оказалась недолгой. Прибывшая в Белоруссию на съемки Агата узнала, что у нее умерла бабушка. Актриса немедленно вылетела в Ригу. Муцениеце не стала прятать от поклонников свои слезы и сняла себя заплаканной, с опухшим от рыданий красным носом.

Публикация от Agata M (@agataagata) 1 Июл 2018 в 6:20 PDT

"В душе, когда человеку 85, ты понимаешь, что рано или поздно это произойдет. У меня с бабушкой связаны самые светлые воспоминания. Она очень боялась умирать. Мне позвонили и сказали, что она просто уснула", – рассказала убитая горем актриса.

Муцениеце призналась, что недавно была в Латвии, однако не успела зайти в гости к родственнице. А сейчас уже поздно. "Знаете, я была в Риге недавно и не зашла к ней в гости, не успевала. Когда происходят такие ситуации, понимаешь, как может закрутить людская суета", – отметила Агата. Примечательно, что актриса снялась в машине по дороге на кладбище. За руку ее заботливо держал супруг. В камеру облаченная в траур Муцениеце сообщила, что Прилучному не нравится съемка, однако она объяснила, что делает это для того, чтобы все понимали: в жизни есть не только радостные моменты.