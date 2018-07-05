Вышедшая из наркоза Дарья Клюкина пережила настоящий ужас

Победительница шоу "Холостяк" модель Дарья Клюкина жалуется на здоровье. Девушке потребовалась помощь врачей.

В своем Instagram красотка опубликовала тревожный пост. По словам модели, она испытала настоящий ужас.

"Нет ничего важнее здоровья, друзья. Все болезни начинаются с переживаний и стрессов. Мы никогда не знаем, чем это может обернуться. У меня сегодня впервые был наркоз, прошу вас не волноваться, уже все в порядке и я прекрасно себя чувствую. Просто утром плакала в трубку маме, какой бы сильной я не была, мне также страшно, как и в детстве. Вам мне хочется от души пожелать здоровья. Это самое главное в жизни, пусть я повторяюсь. 🙏❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Дарья в микроблоге.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 19 Июн 2018 в 10:17 PDT

Поклонники отметили, что, скорее всего, Клюкина переживает из-за неудавшихся отношений с певцом Егором Кридом, за сердце которого боролась на "Холостяке". Фолловеры пожелали девушке скорейшего выздоровления и попросили забыть певца и больше внимания уделять своему здоровью.

Между тем ходят слухи, что Егор Крид нашел себе новую пассию. Возлюбленной артиста стала финалистка проекта "Песни" НаZима. Певец даже как-то обмолвился, что "рад был бы видеть девушку в числе своих потенциальных невест".

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 25 Июн 2018 в 3:25 PDT

Добавим, что НаZима старше Крида на несколько лет. Девушка развелась с мужем и воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. Ранее артистка участвовала в казахской версии "Фабрики звезд" и была солисткой группы ALTYN GIRLS.