Егор Крид готовится стать отцом после воссоединения с Дашей Клюкиной

Егор Крид сделал заявление в день рождения. Звезда реалити-шоу "Холостяк", популярный рэп-исполнитель признался, что в ближайшее время хотел бы стать отцом.

25 июня свой день рождения отметил Егор Крид. Многочисленные поклонники одарили именинника комплиментами и поздравлениями. И Егор не остался в долгу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец поблагодарил всех за пожелания и теплые слова.

"Прошел очередной продуктивный год. Сегодня я родился. Мама и Папа, спасибо вам за жизнь. Я верю и надеюсь, что в ближайшие годы тоже подарю жизнь своему ребенку. Буду равняться на вас в воспитании. Горжусь вами.❤️Спасибо всем моим близким, моим поклонникам за поздравления. Помолитесь за мое здоровье и мой путь.🙏🏽 Делайте больше хороших дел. Верьте в себя и реализовывайте мечты. Ваш, Егор (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Крид.

Журналисты заинтересовались заявлением о потенциальном отцовстве и спросили у артиста, что конкретно он для этого делает. "В этом вопросе я все-таки полагаюсь на волю судьбы. У меня была возможность стать отцом, когда я был в длительных отношениях (тогда дело шло уже к свадьбе), но все закончилось. И сегодня, когда мы видимся с этим человеком, с которым когда-то планировали детей, делаем вид, что незнакомы. Будто и не были друг другу родными, будто забыли, как засыпали и просыпались вместе, забыли, что чувствовали", – с сожалением констатировал Крид.

Артист дал понять, что до сих пор переживает тот разрыв. "Я боюсь вновь допустить такую ошибку. Но я верю и надеюсь, что встречу человека, с которым будет хорошо не сейчас, а всегда", – цитирует певца Woman.ru.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 24 Июн 2018 в 2:06 PDT

Отметим, что ранее Егор Крид опубликовал видео, на котором запечатлен с Дарьей Клюкиной. Именно ее певец выбрал в качестве избранницы на шоу "Холостяк" и вручил обручальное кольцо. Однако после завершения телепроекта Крид и Клюкина вместе не были замечены, что внушило фанатам некоторые сомнения относительно искренности их чувств. Совместный ролик, обнародованный Егором, успокоил и обрадовал поклонников.