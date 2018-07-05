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После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны

Тимур Еремеев. Фото: instagram.com/timureremeev
Актер Тимур Еремеев собирается в отпуск с семьей. Молодой мужчина устал от судебных тяжб и хочет провести немного времени с родными. О конфликте с предполагаемой сводной сестрой Кариной Мишулиной артист говорит с неохотой.
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"Очень хочется уехать и немножко выдохнуть, посидеть возле моря и ничего не делать. Я собираюсь в Грецию со своей семьей. Нужно иногда побыть в изоляции от всей суеты, которая происходит", - сообщил Еремеев о своем временном побеге от проблем. Артист отметил, что очень счастлив в браке, у пары растет полуторагодовалая дочь Вероника.

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По словам Тимура, рассказывая общественности о своем предполагаемом родстве с народным артистом Спартаком Мишулиным, он не преследовал корыстных целей. Еремеев хотел просто наладить родственные отношения.

Недавно мужчина выиграл иск, в котором истцом выступала вдова народного артиста Валентина Константиновна Мишулина. "Если честно, вообще не хочу это обсуждать. Настолько устал от этой темы! Я даже термина "выиграл" сторонюсь, потому что ни с кем не играл и не участвовал ни в каких соревнованиях. Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось. Я думаю, что всем нормальным, адекватным людям все понятно давно", – сообщил возможный сын Спартака Васильевича.

Поклонники Тимура в Сети уговаривают его сменить фамилию на Мишулин. Однако делать это Еремеев не спешит, так как не хочет лишний раз задевать Карину.

Актер прокомментировал компрометирующие материалы, которые на него нашли представители Мишулиных. На видео мужчина, внешне похожий на Еремеева, в День Победы скачет по сцене в форме, напоминающей фашистскую, и поет эпатажные песни. "У нас свободная страна. Пусть Карина собирает компромат. Я даже видеть этого не хочу, не то что обсуждать. Это все очень грустно и смешно одновременно", – цитирует Тимура Sobesednik.ru.

Автор: Руслана Алексеева5 июля 2018, 16:03

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