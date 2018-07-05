Внук отобрал у ошалевшей Семеновой последнюю майку

Катя Семенова не раз признавалась, что ее отрада – восьмилетний внук Матвей. "Он очень смышленый, очень самостоятельный мальчик, – рассказывает артистка. – Мы прекрасно общаемся, хотя я стала бабушкой поздновато". Певица в мальчике души не чает. И готова отдать ему все.



"Погулял Матвей с папой под дождем, а теперь у бабушки последнюю майку отобрал!" – такой подписью сопроводила певица размещенную с внуком фотографию. "Ничего, для внука можно отдан последнюю рубашку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой взрослый уже парень! Растет бабушкин помощник", "Ничего страшного! Бабушка новую футболку купит", "Удобно, когда размерчик примерно один", – умиляются пользователи в комментариях.



Судя по всему, внуку у Кати очень нравится, ведь у певицы внушительная коллекция игрушек. Они – трогательные и забавные, в основном с легким браком. "У меня нет милых мишек и заек, только все "отмороженные", я их по всему миру ищу. На днях появилось новое приобретение – косое и кривое фламинго Дурышка. Это просто чудовище!" – хвасталась певица в интервью Dni.Ru.

Интересно, что живет Катя в скромной однокомнатной квартире. "Это старый дом, который строили пленные немцы. А потом людям дали ордера и сказали: дальше сами. В итоге из двухэтажного по проекту он стал четырехэтажным".

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) 4 Июл 2018 в 10:52 PDT

"Квартиру в этом доме получили и мои родители. В ней они все построили сами. Кто-то сделал перегородки, и квартиры были двухкомнатные, а мои родители не стали делить пространство на закутки. Я горжусь тем, что живу там, где родилась. Ведь для меня эта квартира – не просто стены, это действительно гнездо. Мне никакие хоромы не нужны, поскольку здесь – память о родителях. А для меня очень ценно все, что связано с ними, с детством, потому что мама и папа очень рано ушли из жизни. Другой квартиры даже не хочу, потому что ценности в жизни у меня другие", – рассказала певица.