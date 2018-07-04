Израиль может остаться без "Евровидения"
Звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию
авторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила на
вокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о
начале разбирательств.
Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – это
плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.
Отметим, что музыканты из Израиля пока не комментировали заявление медиамагнатов.
Добавим, что согласно правилам "Евровидения" песни, представленные на конкурсе, должны быть оригинальными. В случае установления плагиата, нарушивший регламент участник должен быть дисквалифицирован. Если будет установлено, что Барзилай спела украденный сингл, то победа автоматически будет присуждена артистке из Кипра.
В этом году островное государство на вокальном состязании представляла Элени Фурейра с песней Fuego. Артистка заняла второе место, поэтому в случае снятия Барзилай, в 2019 году конкурс придется организовывать Кипру, сообщает Life.ru.
Напомним, право проведения конкурса в 2019 году Израиль получил благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая с песней Toy ("Игрушка") одержала победу в Лиссабоне. Интересно, что после оценок профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь пятое место. Но зрители дали артистке максимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.
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