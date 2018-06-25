Иерусалим лишили "Евровидения"

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как планировалось ранее. Как сообщает НСН, такое решение приняли в Министерстве финансов. Чиновники отметили, что единственной соответствующей стандартам площадка находится только в Тель-Авиве.



Отмечается, что местом проведения конкурса станет один из павильонов городского Центра ярмарок. Однако перед принятием окончательного решения относительно площадки для выступления пройдет осмотр городов-претендентов внутри страны.