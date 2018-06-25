Иерусалим лишили "Евровидения"

Песенный
конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как
планировалось ранее. Как сообщает НСН, такое решение приняли в Министерстве финансов.
Чиновники отметили, что единственной соответствующей стандартам площадка
находится только в Тель-Авиве.
Отмечается, что местом проведения конкурса станет один из павильонов городского Центра ярмарок. Однако перед принятием окончательного решения относительно площадки для выступления пройдет осмотр городов-претендентов внутри страны.
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