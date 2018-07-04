Врачи поставили диагноз попавшему в больницу Прилучному
Павел попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Артиста осмотрел кардиолог, однако проблем с сердцем врач не обнаружил. Прилучного перенаправили в дневной стационар отделения неврологии.
Любимцу публики поставили диагноз "невроз", прописали необходимое восстановительное лечение и курс капельниц. Артист денек отлежался, успел съездить по делам и вернулся домой.
Теперь каждый день Павел наведывается в госпиталь, чтобы "прокапаться". Сегодня, 4 июля, после очередной процедуры, врачи провели осмотр и разрешили актеру посетить закрытый показ его нового фильма "Килиманджара" в кинотеатре в Нескучном саду, сообщает сайт "Московский Комсомолец".
Напомним, ранее Павел Прилучный на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал в приложении Stories видео, на котором запечатлен лежащим на койке с капельницей в руке. "Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился к подписчикам артист.
Поклонники звезды российских сериалов тут же завалили Прилучного вопросами, а журналисты принялись названивать супруге артиста Агате Муцениеце. Молодая женщина поспешила успокоить взволнованную общественность. Она заявила прессе, что с ее супругом все в порядке и повода беспокоится о здоровье любимца публики нет.
Добавим, что недавно супруги порядком взволновали поклонников, дав понять, что в семье наступил кризис. Фанаты подумали, что развод не за горами. К счастью, пара смогла найти общий язык, хоть и с трудом.
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