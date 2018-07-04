Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда

Мыльная опера в семье народного артиста Спартака Мишулина продолжается. Незаконный сын артиста Тимур Еремеев выиграл очередной суд у своей сводной сестры Карины.

О новой победе Еремеев рассказал в студии "Пусть говорят" Первого канала. По словам молодого мужчины, на заседании он выступал ответчиком.

"Я на самом деле был дико удивлен темой иска, потому что, когда мне ее первый раз прислали, это был скриншот с сайта суда, я прочитал: "иск о защите права на изображение", и я судорожно пытался понять, где я вообще это нарушил", – рассказал присутствующим Тимур. Как выяснилось позже, претензии Мишулиной остались прежними: она пытается доказать через суд, что снимок, на котором запечатлен Спартак Васильевич и Тимур Еремеев, – это фотомонтаж.

"Меня лично угнетал один пункт ее требований, она просила уничтожить все носители с фотографией. (…) Она хотела, чтобы я сжег пленку? Я не понимаю?" – вопрошал Тимур. Молодой мужчина добавил, что в иске Мишулины требовали от него сто тысяч рублей.

Адвокат предпологаемого сына народного артиста Виктория Крылова отметила, что Карина просила суд запретить вообще всем использовать изображения Спартака Мишулина в образе Карлсона. "И самое главное – они пытались поставить под сомнение первое решение суда, где использовалась статья, в которой была данная фотография", – объяснила мотивы истцов юрист.

Суд отклонил требование дочери артиста, приняв во внимание результаты экспертизы. Исследование показало, что никакого вмешательства в этот снимок нет и он оригинален.

Тимур поведал экспертам, что на заседании Карина и ее супруг Иван вели себя вызывающе: перекрикивали говорящих, неуместно смеялись и всячески показывали свое негативное отношение к Еремееву. Судья дважды делал шумящим Мишулиным замечание.

В распоряжении редакторов программы оказалась видеозапись прибытия Карины и Ивана в суд. На входе в здание супруг дочери народного артиста напал с кулаками на корреспондента, который преградил им путь. Драку прекратил охранник, он развел мужчин в стороны, и Мишулины двинулись дальше.

Эксперты отметили, что первой агрессию проявила Карина, а репортер просто-напросто защищал лицо руками. А Иван, не разобравшись, встал на защиту любимой женщины.