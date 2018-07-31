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Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Актер откровенно рассказал о личной жизни.
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Новиков поведал, что женился 16 раз, причем 15 из них его избранницей становилась одна и та же женщина по имени Елена. По словам знаменитости, в большинстве случаев виновником развода становился он сам. Признание артиста шокировало ведущего Бориса Корчевникова.

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Жена постоянно ревновала его к хорошеньким партнершам, причем ее опасения часто были безосновательными. Однако артист отмечает, что действительно влюблялся "в разных красивых актрис".  

Владимир вспоминает, что изменения статуса их отношений часто были только поводом, чтобы "собрать друзей и посмеяться". Однако семейный духовник осудил супругов за такое поведение и призвал повенчаться. Артист последовал совету, и супруги после четверти века неспокойной совместной жизни принесли обет вечной любви. Но вскоре жена актера умерла. 

Новиков с трудом пережил утрату. Чтобы избавиться от боли и тоски, он сжег все фотографии Елены. "Я держался, но это был такой порыв — начать всю жизнь снова. Мне было очень тяжело", – говорит он. У Владимира и Елены не было совместных детей. Артист принял сына возлюбленной от первого брака как родного. 

Добавим, что у артиста было две супруги. Первый раз он женился еще в студенческую пору, поэтому этот брак был недолгим. По слухам, Новиков нашел новую пассию, однако имя возлюбленной держит в секрете.

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Автор: Руслана Алексеева31 июля 2018, 18:41
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