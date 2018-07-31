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Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Этим летом Примадонна изменила любимой Юрмале. Она отдыхала на Сардинии, потом уехала на Кипр, где не так давно обзавелась недвижимостью. Но только ли восстановление душевных и физических сил заставило последнюю народную артистку Советского Союза устремиться в Старый Свет?..
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Про нелюбовь Пугачевой к самолетам известно давно. Еще в разгар своих гастрольных туров по стране в 90-е певица из-за аэрофобии решила перемещаться исключительно на поездах. В 2001 году она арендовала литерный вагон, который сотрудники железной дороги прикрепляли к составам. Но на Сардинию из Москвы поездом не доехать. Поэтому артистка была вынуждена сесть на самолет. На Кипр потом она тоже добиралась воздушным путем.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей, – рассказал Dni.Ru знакомый звездной четы. – Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах (странах с почти полным отсутствием налогов, умеренными фиксированными платежами, нетребовательностью к ведению бухгалтерского учета, высокой степенью конфиденциальности и анонимности владельцев. – Прим. ред.) и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках".

Примадонна как-то спела: "Говорят, что артистка, а еще капиталистка, а у меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки!" Она, конечно, лукавит. На счетах певицы, как говорят, миллионы долларов. Поэтому не раз и попадала в топ богатых российских знаменитостей. 

Напомним, что ранее Николай Басков рассказал Dni.Ru о встрече с Аллой Пугачевой: "Не так давно я отдыхал на Сардинии. Там была и Алла Борисовна с семьей. Давно я не видел ее такой счастливой, умиротворенной, благостной. Пугачева спросила у меня: "Ну что там нового в шоу-бизнесе, что происходит?" А я сказал, что не в курсе, не знаю никаких сплетен. Алла Борисовна вздохнула: "Я тоже уже давно не интересуюсь. Надо готовиться к юбилею". 

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Автор: Иван Губкин31 июля 2018, 21:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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