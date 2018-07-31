Аскольд Запашный экстренно госпитализирован

Экстренная госпитализация потребовалась Аскольду Запашному. Дрессировщик доставлен в одну из московских клиник.

Заслуженному артисту России, известному дрессировщику из цирковой династии Аскольду Запашному предстоит пройти тщательное обследование. Врачи говорят о проблемах с внутренними органами, передает РЕН ТВ. Возможно, речь идет о панкреатите, добавляет Telegram-канал "112".

Днем ранее сообщалось, что Аскольду пришлось применить оружие во время представления. На арене находились несколько хищников, и в какой-то момент один из тигров напал на льва. Струей воды из брандспойта остановить драку не удалось.

Запашному пришлось выстрелить из пистолета – холостым патроном. Только тогда хищники угомонились. Пострадал молодой лев, он получил несколько ран от укусов.