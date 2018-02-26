Акробат из цирка Запашного в коме после страшного падения

Воздушный акробат из Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов введен в искусственную кому. Медики борются за его жизнь, пишет газета "Известия". "Его состояние стабильное", – рассказал замруководителя организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.
ЧП случилось 24 февраля вовремя выступления в Элисте. Акробат сорвался с высоты 5-6 метров. По предварительным данным, Мартынов плохо закрепил карабин, и ремень вышел из него.
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