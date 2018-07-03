Энистон сходит с ума из-за угроз Джоли

Голливудская тусовка снова судачит о возобновлении вражды между актрисами Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. В многолетнем соперничестве кинодив начался новый виток.

По словам анонимного источника близкого к звезде культового сериала "Друзья", Энистон опасается за свою карьеру. Она всерьез считает, что мстительная Джоли, припоминая ей старые обиды, помешает ей с триумфом вернуться на большой экран после серии неудачных ролей. А все из-за того, что Джен наладила контакт с Брэдом Питтом после своего развода с Джастином Теру.

Тревогу Дженнифер подогревает тот факт, что ее новый босс Тед Сарандос – это близкий друг Анджелины. По словам приятеля артистки, звезда "Друзей" просто сходит с ума от страха за свое будущее в киноиндустрии. "Дженнифер слышала, что они очень тесно общаются, и это делает ее параноиком", – сообщил инсайдер изданию New Idea.

Отметим, что многие друзья считают опасения Энистон надуманными и безосновательными. Ведь недавно обе актрисы были приглашены на день рождения их общей подруги Риз Уизерспун. Присутствующие на торжестве отметили, что Анжелина была настроена мирно и не выказывала негатива к сопернице. Более того, между артистками даже состоялась короткая светская беседа.

Публикация от Alex Belinson 18+ (@inloveguru) 26 Фев 2018 в 11:26 PST

Добавим, что сейчас Дженнифер живет и работает в Канаде, в городе Монреаль. Энистон задействована в съемках нового проекта Netflix – комедии "Тайна убийства". Партнером актрисы стал Адам Сэндлер, с которым в 2011 году она работала над романтической лентой "Притворись моей женой".

Дженнифер возлагает большие надежды на этот фильм, ведь актриса изо всех сил пытается реанимировать свою карьеру. Последние несколько лет все фильмы с участием звезды культового сериала провалились в прокате, поэтому Энистон обеспокоена, что вскоре продюсеры потеряют к ней интерес и больше не будут приглашать в новые проекты.