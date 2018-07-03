Замахнувшегося на миллионное наследство Джигурду жестко подставили

Артист Никита Джигурда не может получить унаследованные миллионы. Суд признал завещание бизнесвумен Людмилы Браташ действительным, однако нотариус медлит и не выдает необходимое для получения денег свидетельство.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, то Джигурда собирается призвать душеприказчика к ответу по закону. Никита не хочет медлить в этом вопросе, ведь он уже знает, куда потратит богатство Браташ. Актер замахнулся на долю в элитном гольф-клубе в Подмосковье и духовный центр в Греции, однако с покупкой его подставил нотариус.

Как сообщил Dni.Ru директор департамента частного обслуживания юридической компании "3В Консалтинг" Рустам Исмайлов, затягивание в выдаче документов, подтверждающих право на наследство, допустимо лишь в случае обжалования решения Фемиды другими возможными наследниками. "Тут важно отметить, что уже после апелляционной инстанции судебный акт вступает в законную силу, и затягивание нотариусом выдачи свидетельства о праве на наследство по тому лишь основанию, что другие возможные наследники "собираются дальше обжаловать", недопустимо, хотя и довольно часто встречается", – сообщил эксперт.

По словам Исмайлова, медлительность нотариуса в подобных случаях – очень частая практика. И тому есть несколько причин: "загруженность нотариуса, отсутствие необходимых документов, личные доверительные отношения с одним из наследников и другие".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 29 Дек 2017 в 2:55 PST

Юрист добавил, что иногда душеприказчики перестраховываются и намеренно затягивают процедуру, даже если у них нет законных оснований для отказа в выдаче документов. "Поскольку процесс и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам никоим образом не регламентирован, привлечь нотариуса к какой-либо серьезной ответственности не удается", – сообщил специалист.

Он отметил, что если у Джигурды есть подозрения о намеренной задержке душеприказчиком процесса выдачи свидетельства, то ему необходимо обратиться за профессиональной помощью. Ведь с точки зрения дилетанта причины, по которым специалист тормозит процесс, могут казаться достаточно весомыми, поэтому только профессионал может оценить, действительно ли существуют основания для промедления, и предложить план дальнейших действий.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 3 Июн 2018 в 5:51 PDT

Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее родная сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию предпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды, документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист подделал подпись Людмилы. Однако московский суд принял сторону актера.