"Чувак обделался при мне": Зверев нарушил молчание после скандала с сыном

Сергею Звереву на днях исполнилось 55 лет. В честь круглой даты эпатажный стилист дал откровенное интервью.

Последнее время имя Сергея Зверева на слуху. Однако это касается не стилиста, а его приемного сына. После серии эфиров ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" вся страна обсуждает молодого человека и его настоящих родителей. Причем общественность интересует мнение стилиста. Однако тот хранит молчание и в скандальные разбирательства старается не вмешиваться. Более того, говорят, именно Зверев-младший не хочет идти с ним на контакт.

В итоге 55-летие стилист встретил далеко не в семейном кругу. Да и вообще, эпатажный парикмахер предпочитает одиночество и тихие прогулки, а не шумные вечеринки. Так, Сергей обожает гулять в парке и кормить голубей с рук. Однако недавно его ждала неприятная встреча во время променада. Зверев повстречал бомжа, причем в самый неподходящий момент.

"Чувак один обделался при мне. Запах стоял ужасный, воняло вообще невозможно. Пришлось уходить!" – сообщил Зверев, который наконец прервал молчание и поговорил с журналистами. Юбиляр сообщил, что бывшая любовница активно зазывает его жить за границей. Кстати, она и сама там обитает. Однако Сергей не может оставить Родину.

Публикация от �� SERGEY ZVEREV �� (@zverevsuperstar) 27 Июл 2018 в 4:17 PDT

"Я не готов эмигрировать за границу, у меня здесь все родственники. Я люблю Россию. Да, меня здесь все узнают. Но ни в Милане, ни в Париже, ни в Лондоне я пройти тоже спокойно не могу. Меня везде атакуют поклонники. Однажды за границей забегаю в туалет, смотрю, аж пар идет от писсуара. И тут два чувака подходят: "Сергей, мы – ваши поклонники. Можно с вами сделать селфи?" – цитирует Сергея Зверева "Собеседник".