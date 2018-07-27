Пропавшую звезду фильма "Маленькая Вера" нашли на улице

Звезда советского фильма "Маленькая Вера" Наталья Негода скоро отметит 55-летний юбилей. Известная актриса отказывается общаться с прессой.

Наталья ведет затворнический образ жизни – очень редко выходит в свет, давно не появляется в телепередачах, отказывается давать интервью или просто перекинуться парой слов с журналистами. Негода продолжает работать: в этом году вышла новая картина с ее участием "Ван Гоги".

Артистка живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве, которую купила еще в 90-х на деньги, заработанные в США. "Единственное место, где ощущаю себя не чужаком, – мой дом. Поэтому дома редко бывают чужие люди… Один приятель сказал: "Какую-то нору себе соорудила. Заберешься и живешь со своими книжками. Нос или лапку на улицу высунешь: нет… Зябко. Скорей обратно зализывать ранки". Дом – место, где не надо быть такой, какой тебя представляют", – рассказывала когда-то звезда прессе.

На днях папарацци нашли пропавшую с газетных страниц Наталью на одной из столичных улиц. Она выходила из супермаркета и направлялась к остановке общественного транспорта. Отметим, что Негода хорошо выглядит для своих лет.

Напомним, Наталья Негода окончила Школу-студию МХАТ. В альма-матер она подружилась с Марией Евстигнеевой, Александром Табаковым, Славой Невинным-младшим и Михаилом Ефремовым. С последним звезду советского кино связывали не только приятельские отношения – какое-то время они были парой. Однако съемки в "Маленькой Вере" разрушили отношения артистов – Негода влюбилась в Андрея Соколова. Замуж Наталья Игоревна вышла уже в Америке за кинематографиста, с которым прожила 13 лет в браке. Детей у них не было. Теперь актриса проживает в одиночестве, сообщает EG.ru.