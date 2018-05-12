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Актер Киндрат предчувствовал скорую смерть

Юрий Киндрат. Фото: instagram.com/yurykindrat
Поклонники актера Юрия Киндрата в шоке от известия о его смерти. Люди высказывают соболезнования на его странице в соцсети.
прочитано 6585 раз

Народ обратил внимание на последний снимок, размещенный артистом в Instagram. На черно-белом фото – больничный коридор.

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"Движение вверх. К новым Вершинам", – подписал снимок Юрий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). Кадр появился на его страничке в соцсети 28 апреля, а 1 мая актер угодил в больницу.

Поклонники увидели в этом страшное предзнаменование, особо впечатлительные решили, что 32-летний артист предчувствовал скорую смерть. "Какое пророческое фото", "Последние фото в черном...неужто знал... царствие небесное", "как будто он предчувствовал свою смерть. Это фото и подпись "к новым Вершинам" – написали фоловеры под последние снимком Киндрата.

Движение вверх��������✅К новым Вершинам�� - - - - -

Публикация от �������� �������������� (@yurykindrat)

Как писали  Dni.Ru, Юрий Киндрат умер 9 мая. Ему было 32 года. Артист попал в больницу с пневмонией. Врачи ввели его в искусственную кому, но спасти актера не удалось. Прощание с артистом прошло на 12 мая. Траурная церемония состоялась в Храме Иконы Божией Матери, похоронили Киндрата на Перепечинском кладбище.

Юрий Киндрат получил известность благодаря работе в российских фильмах и сериалах. Он снимался в лентах "Игра", "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница „Россия“, „Спящие-2“.  У актера осталась пятилетняя дочь.

Автор: Алёна Нестерова12 мая 2018, 15:55

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