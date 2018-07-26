Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности
Утекшие недавно в Сеть откровенные снимки парочки с итальянского курорта вызвали бурю обсуждений. Так кто же такой любимый мужчина российской спортсменки?
Александру Гилксу 39 лет, и он состоятельный человек. Спутник Шараповой родился в Лондоне. Отец – доктор медицины, один из лучших в Британии дерматологов. Мать долгое время проработала в университете Оксфорда, в департаменте России и Восточной Европы.
Александр учился в Итоне, где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Затем поступил в университет Бристоля, где, в частности, изучал русский и испанский языки. Позже Гилкс переехал во Францию, где начал работать в известной компании, производящей сумки и аксессуары, сообщает "Спорт-Экспресс".
Теперь избранник Шараповой является сооснователем и президентом аукционного дома Paddle8. Кроме того, Гилкс – член правления Нью-йоркской академии искусств. Он трижды входил в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства.
Что касается личной жизни Александра Гилкса, у него был небольшой роман с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Долгое время его возлюбленной была дизайнер Эдвин Эклствайт. Свадьбу сыграли в 2012 году в Венеции. Однако в сентябре 2016-го пара распалась.
Maria with Alexander attending the 25 years of the @ejaf celebration ����❤️ #ArgentoBall pic.twitter.com/SUyXTz76Fx— Team Sharapova (@team_sharapova) 28 июня 2018 г.
Гилкс не скрывает симпатий к России. По словам бизнесмена, его основные инвесторы – русские, и с нашей страной у него особые отношения. Александр признался, что в детстве увлекался русской литературой.
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