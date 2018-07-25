"Спаси и сохрани": Киркоров молится из-за смертоносного пожара

Филипп Киркоров переживает за Грецию, где бушуют пожары. Слова молитвы об Элладе появились в Instagram артиста.

Певец не мог остаться в стороне, когда окрестности любимых им Афин пожирает огонь. "Господи, спаси и сохрани священную Элладу", – подписал Киркоров фотографию акрополиса, размещенную в его Instagram.

Подписчиков Филиппа Бедросовича такое сочувствие тронуло. Поклонники его творчества – судя по никам, из Греции – поблагодарили артиста за слова сострадания и молитвы.

Тем временем стихия Элладу не щадит. Число погибших от пожаров возросло до 80 человек. Последней на этот момент жертвой стал престарелый мужчина – его госпитализировали с множественными ожогами тела, однако спасти не смогли.

Огонь пожирает окрестности Афин. К западу и северу-востоку от города, недалеко от порта Рафина, пожарным пришлось эвакуировать около 700 жителей. В Аттике введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Июл 2018 в 4:09 PDT

Переживания Киркорова по поводу пожаров в Греции связаны и с тем, что там, возможно, до сих пор отдыхают его дети. Неделю назад Филипп делился моментами их отдыха в Instagram. Поклонники быстро выяснили, что видео снято именно в Греции. Напомним, Мартин родился 29 июня 2012 года, а его старшая сестра Алла-Виктория – 26 ноября 2011-го.