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Киркоров подвинул ушедшую со сцены Пугачеву

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Один из главных музыкальных фестивалей этого лета "Лайма. Рандеву. Юрмала" приковал к себе пристальное внимание россиян. Народ в восторге от развернувшегося на берегу Рижского залива действа. Похвалил фестиваль и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

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"Надо сказать, что "Рандеву у Лаймы" удалось на славу. Рад, что она подхватила идею фестивалей "Юрмала" и "Новая волна", – отметил общественный деятель.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

По словам Манукяна, несмотря на политику, которая в последние годы вмешалась в музыку, в "Дзинтари" ежегодно должны звучать российские песни и приезжать отечественные исполнители. "Это та тонкая культурная связь, которую все же рвать не стоит", – заявил он.

Именно в этой связи общественник не очень был рад видеть Андрея Макаревича. "Он активнее всех из музыкантов привносит политику в музыку", – пояснил Вадим Манукян.

Зато король отечественной эстрады общественного деятеля порадовал. "Филипп Киркоров с премьерой откровенно удивил. Песня мне безусловно понравилась, но он почему то ее спел в стиле Аллы Пугачевой, использовал ее фирменные интонации. Или это он подобным образом восполняет отсутствие на сцене Аллы Борисовны? Ну что же ждать ее возвращения на сцену осталось недолго. Вероятнее всего она вернется на сцену с большим концертом в день своего 70-летия 19 апреля 2019 года", – рассказал Манукян в беседе с Dni.Ru.

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik)

Напомним, Филипп Киркоров вышел на сцену "Дзинтари" в третий день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Поп-король исполнил фантастический сэт из нескольких песен. Сочетание оркестра и инструментальной группы, отличная вокальная форма артиста – все это оценили зрители и стоя аплодировали.

Фестиваль проходил с 19 по 22 июля, помимо Филиппа Киркорова в "Дзинтари" выступали Интарс Бусулис, Андрей Макаревич, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.

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Автор: Алёна Нестерова24 июля 2018, 21:52
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