Подробности страшной смерти актера из сериала "Счастливы вместе"

Звезда сериала "Счастливы вместе" Александр Исаков перед смертью три недели пролежал в больнице. Друзья уверены, что в гибели артиста виноваты медики.



"Саня!!! ...ну в шоке...что же так ...кто виноват...ты прямо с карабля на бал...не говтовясь...слов нет...Господи упокой душу новоприставленного раба Божьего Александра – прости ему приграшения вольные или не вольные – и даруй Царствие Небесное!!! Прости за все!!! Соболезную друзьям близки и конечно маме", – написал в Facebook актер Роман Печерский, приятель Александра Исакова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).

По словам Печерского, актер три недели лежал в больнице. "Наши доблестные врачи не смогли установить диагноз – и только после оттека легких выявить причину – двухсторонняя пневмония – вчера он еще шутил, приехала мама – были друзья рядом обсуждали планы на отдых – утром его уже не стало – сердце уже не справилось!!!" – раскрыл страшные подробности артист.

Друг уверен, что в смерти Исакова виноваты медики. "Один вопрос – к врачам -дипломы куплены?!?!" – возмутился Печерский.

Как писали Dni.Ru, актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из московских больниц. Ему было 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Прощание с артистом состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в 11:30, передает "360".



Александр Исаков получил известность после выхода на экраны сериалов "Счастливы вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел" и "Холостяки". Он играл эпизодические, но очень яркие роли. Также Исаков работал в Государственном театре киноактера, в течение 15 лет он выходил на сцену.