Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?

Алла Пугачева прокомментировала слухи о том, что якобы перекрывала кислород другим певицам. Примадонна передала мысленный разговор с одной из коллег, причем не выбирала выражений.

Недавно в Сети появилось большое интервью Аллы Пугачевой, которое она дала известному актеру Олегу Меньшикову. Примадонна откровенно рассказала о личной жизни и работе. Артистка без ложной скромности сравнила свои достижения с успехом легендарного Муслима Магомаева. "Я думала, что такой уровень вообще невозможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня", – заявила Пугачева.

Алла высказала мнение, что многие современные артисты на самом деле не знают, что такое успех. "Ну, может, только Киркоров знает", – оговорилась Пугачева. Певица рассказала, что, достигнув планки Магомаева, ей больше ничего не было нужно. Алла призналась, что в свое время общалась с мэтром. "Муслим мне сказал, что в 60 лет нужно уйти со сцены. Я пообещала ему и ушла, потому что всегда держу слово. И не жалею", – отметила Примадонна.

Пугачева прокомментировала периодически муссирующиеся в СМИ слухи о том, что якобы перекрыла кислород артисткам, которые могли составить ей конкуренцию. "Одна заявляла: "Я пела, а Пугачева меня запретила!" Я сама в то время дрожала, как бы меня не запретили. Так мне хотелось к этой певице подойти и сказать: "Ты на рожу свою смотрела? Поешь ты хорошо, но у тебя нетелевизионное лицо. Почему я должна тебя запрещать? Этого не надо было делать, достаточно на тебя один раз посмотреть". Но я сдержалась", – поведала Алла, не уточнив, какую певицу она имела в виду.

Пугачева подчеркнула, что не собиралась петь и не называла себя певицей. "Женщина, которая поет. А женщина как? Когда она не в настроении, она плохо поет, но ей простительно, она же не певица", – сказала Алла.