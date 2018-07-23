Лазарев поздравил Валерию с рождением ребенка

Комментарий Сергея Лазарева под фотографией Валерии с младенцем на руках вызвал бурное обсуждение в Сети. Артист поздравил певицу с рождением ребенка.

Фото с новорожденным опубликовали в своих микроблогах Иосиф Пригожин и сама Валерия. Снимок оба сопроводили хэштегом #невнук. Подписчики пришли к выводу, что пара все же воспользовалась услугами суррогатной матери, чтобы заиметь ребенка.

Однако настоящая буря поднялась в Сети после комментария Сергея Лазарева. "Поздравляю от души!!! Здоровья – самое главное!!", – высказал свои пожелания супругам артист. Однако многочисленные вопросы фанатов остаются без ответа: виновники шумихи лишь отмечают, что не стали бабушкой и дедушкой.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. У певицы уже было трое детей от брака с Александром Шульгиным – дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. У Пригожина двое детей от первой жены —Дмитрий и Даная. Однако пара мечтала о совместном потомстве.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 22 Июл 2018 в 11:51 PDT

Не так давно Валерия и Пригожин заинтриговали поклонников своей фотографией с двойней. Пара отмалчивалась почти неделю – и лишь потом супруги признались, что на снимках вместе с ними дети дальних родственников.

Певице удалось забеременеть в 2014 году. Однако на втором месяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция. Идею искусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что все должно произойти естественным путем, напоминает издание "Вокруг.ТВ".