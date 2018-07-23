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Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена с грудничком. Однако в подписи к снимку популярная исполнительница сразу дала понять, что ребенок – не ее внук.
прочитано 24341 раз

Певица Валерия путешествует по Европе с семьей. Фотографиями и видео из отпуска артистка делится с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram. На сей раз семья посетила Францию. Валерия опубликовала несколько снимков, однако особенно сильную реакцию получила, когда обнародовала кадр, на котором запечатлена с ребенком. "Такой сладкий, что хочется съесть", – призналась в подписи к фото Валерия. Предупреждая волнение масс, артистка указала, что этот малыш не является ее внуком.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Однако поклонников это уточнение не успокоило. Нашлись те, кто решил, что ребенок является сыном певицы. "Люблю, Валерию! Умница, красавица и очень талантливая девочка! Желаю счастья, нежное создание! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валерия, Вы прекрасны с младенцем на руках. Вы, прирожденная мама!", "Это действительно счастье держать свое продолжение, внуки это сладость. Поздравляю!", "Вам нужно родить👍👍👍👍😍😍😍😍мне сорок и я родила и очень счастлива", "Сейчас модно суррогатное материнство среди старых и богатых. так вот опасно Валерия держать малыша без подписи. свой малыш.... внук...? И даже малыш родственников.." – высказались подписчики.

Отметим, что Валерия совмещает отдых с работой. Так, ранее артистка опубликовала фотографию, где снята в компании привлекательного брюнета. Как оказалось, это дизайнер, молодой, но очень перспективный, и Валерия с ним сотрудничает.

"В этом году в Париже я познакомилась с очень интересным человеком, невероятно перспективным молодым фэшн-дизайнером  @patrizio.annibaldi До недавнего времени он работал в модном доме @giambattistavalliparis Запомните это имя, совсем скоро он удивит мир. И я рада, что он смог мне придумать очень необычные сценических костюмы, которые вы вскоре сможете увидеть и оценить", – сообщила Валерия.

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Автор: Наталья Аряева23 июля 2018, 13:52
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