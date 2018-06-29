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50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Валерия отдыхает в Швейцарии. Артистка проводит отпуск с пользой, она загорает и совершенствует французский язык.
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В своем Instagram Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлена лежащей на пляже из гальки. Артистка и интересом читает книгу и демонстрируют точеную фигуру в синем купальнике.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Под фото артистка написала, что старается использовать время отдыха с максимальной пользой. "Отпуск – хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лежа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила звезда.

Поклонники написали в комментариях, что у 50-летней Валерии тело как у молодой девушки. Фанаты отметили, что, родив троих детей, остаться стройной – это настоящая победа.

"Красотка!! А фигура-вообще супер!!!", "Очень худа-это камплиман после 45 лет😉Так и хочется сказать-Говорите мне,говорите,что я худенькая🤗🤗🤗Валерия-вы изящная,красивая и молодая🤗", "Воот! И эта женщина родила ТРОИХ детей!!!А сейчас только и слышно-" не хочу рожать, что бы фигуру не испортить") у кого она есть, тот не испортит..и конечно это большой труд! Восхищаюсь...молодец! Как маме в тройне респект😊)", "Завидую Вашей фигуре белой завистью!😁Ну нет у меня такой силы воли, нет!😢😢😢 Вы– МОЛОДЕЦ!!!💪💪💪", – писали восхищенные интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева29 июня 2018, 21:50
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