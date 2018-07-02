Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал

Певец Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram публиковал трогательное фото с сыном Никитой во время исторического матча Россия – Испания. Он и предположить не мог, какую реакцию оно вызовет у подписчиков.

Люди, не обладающие тактом, тут же стали обсуждать, кто у ребенка мать и есть ли она вообще. "Семью не выбирают. Дети в семьях папа+папа или мама+мама изначально ранены душой, это остается с ними на всю жизнь! Это будет поколение социальных уродов, которые не знают, что такое любовь и забота матери, любовь к Родине, умение защитить свое отечество! Это инфантильные существа, которые тормозят общее развитие и движение вперед!" – пишет одна шибко умная дама. "Голубенький ты наш! Зачем сына в эту грязь тягать?" – вторит ей другая. Ни стыда, ни совести у трещоток.

Тут вспоминается президент России Владимир Путин, который на попытки выведать что-то про личную жизнь резко ответил: "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". Сергею стоило поступить так же, но он демократично смолчал.

Зато его близкий друг Дмитрий Кузнецов, которого иногда видят с Сергеем и его сыном на отдыхе и в магазинах, молчать не стал. Он справедливо врезал бестактным всезнайкам: "А не пойти ли вам на **** со своими советами? Следите за собой и своей семьей. В ваших советах никто не нуждается!"

Многие поддержали друга артиста. "Почему некоторые особи считают своей обязанностью вставить свои пять копеек? Вас никто не просил высказывать свое гомофобское мнение. Сергей будет жить так, как ему хочется и с кем ему хочется. Вас это не должно касаться. Правильно написал Дмитрий, лучше следите за собой и своей жизнью", "Это не ваше дело, кто является мамой Никиты, это личное тлело Сергея и его семьи", "Какое вам дело, какие глаза у его мамы и откуда вообще появился ребенок? Живите своей жизнью и не лезьте туда, куда лезть не надо", – поддержали Дмитрия фанаты Сергея.