Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.

Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет косметики.

Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость.

"Расстроили этими 👄 👄 👄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лада, удалите фото", "Оооо 🤦‍♀️ капец, сделаю вид что я этого не видела", "Зачем, это фото???", "Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ... извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", – высказались ужаснувшиеся поклонники.

Публикация от ЛАДА ДЭНС (@lada_dance_official) 30 Июн 2018 в 12:47 PDT

Примечательно, что точно не известно, в каком году родилась Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова). Если раньше на официальном сайте артистки значилось 11 сентября 1966 года, то сейчас указано 11 сентября 1969-го.