Ладу Дэнс вытащили из озера в Калининграде

Лада Дэнс пошла ко дну, плавая в озере в Калининграде. Вода попала ей в рот, и она начала захлебываться.

Лада Дэнс является популярной певицей и актрисой, она прославилась такими хитами как "Ковбой", "Девочка-ночь", "Нет, я не буду", "Аромат любви". Однако лишь сейчас стало известно, что был велик риск для общественности никогда не узнать о Ладе. Когда будущей артистке было лишь десять лет, она едва не утонула.

"Дело было в Калининграде, откуда я родом. Там есть озеро Тельмана. Как-то мы с двумя товарищами пошли прогуляться к воде. Им было по 12 лет, мне десять. Ребята любили плавать в этом озере, а я обычно наблюдала, как они резвятся, но в этот раз решила – что я, хуже? Тоже крутая! Дождалась, пока парни прилично отплыли от берега, и прямо в летнем платьице сиганула с обрыва. Преодолела несколько метров по-собачьи, а один из пацанов увидел, что я барахтаюсь, и как закричит: "Ты что, дура? Ну-ка быстро обратно!" – начала свой рассказ Лада Дэнс.

Когда будущая певица попыталась что-то ответить, ей в рот попала вода, и она начала захлебываться. "От страха перестала работать руками и уже через секунду пошла на дно. В ужасе, задыхаясь, увидела, что в нескольких метрах от меня тот самый обрыв. Стала грести к нему из последних сил и, к счастью, доплыла. Тут и парни подоспели, вытащили меня на берег", – цитирует популярную исполнительницу Starhit.

Фото опубликовано Лада Дэнс ������ (@lada_dance_official) Окт 7 2015 в 4:55 PDT

Напомним, о певице Ладе Дэнс заговорили еще на излете СССР, когда она участвовала в конкурсе молодых исполнителей "Юрмала-88". И хотя призового места Лада Волкова, как значится в ее паспорте, тогда не заняла, она смогла получить счастливый билет на эстраду. Ведь именно там Лада встретилась с певицами Светланой Лазаревой и Алиной Витебской. Девушки решили объединиться в трио "Женсовет", исполнявшим остросоциальные песни. Однако пели они недолго. После распада группы Лада немного поработала бэк-вокалисткой в коллективе Филиппа Киркорова, а потом начала сольную карьеру.