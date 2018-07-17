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Шоу-бизнес

"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Голливудская актриса Анджелина Джоли готова к новым отношениям. Звезда положила глаз на женатого красавчика.
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Западные СМИ сообщают, что артистке приглянулся Роберт Дауни – младший, известный россиянам как исполнитель роли Железного человека в кинематографической вселенной Marvel. "У нее бабочки в животе! Энджи ценит чувство юмора Роба. Она считает, что у них много общего. У обоих была непростая молодость и резкий карьерный взлет", – поделился анонимный источник с порталом RadarOnline.

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Однако тот же информатор отметил в беседе с журналистами издания, что шансы на взаимность у Джоли очень малы. Завоевать сердце артиста будет сложно. "Роберт верен супруге и на других женщин не засматривается", – сообщил аноним. В 2005 году Дауни-младший женился на продюсере Сьюзан Левин. Пара воспитывает сына и дочь. Сьюзан помогла Роберту избавиться от пагубных зависимостей и реанимировать карьеру.

Отметим, что похищать чужих мужчин для Анджелины совсем не в новинку, поэтому звезда, как никто другой, должна знать, что на на чужом несчастье счастья не построить. Много лет назад Джоли увела Брэда Питта прямо из-под носа его тогдашней супруги Дженнифер Энистон.

Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Спустя семь лет, в 2012-м, они объявили о помолвке. Свадьба, которую ждал весь мир, состоялась в августе 2014 года в поместье влюбленных "Шато Мираваль". На ней присутствовали только дети и самые близкие. Однако через два года пара объявила о расставании. Инициатором расторжения брака стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. И хотя Брэд и Анджелина уже давно не живут под одной крышей, официально их развод еще не оформлен.

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Автор: Руслана Алексеева17 июля 2018, 17:08
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Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

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