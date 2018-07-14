Питт обвинил Джоли в серьезных проблемах с головой

После угроз опубликовать фрагменты из личного дневника Анджелины Джоли в которые Брэд Питт выставляется алкоголиком и домашним тираном актер заявил, что его бывшая возлюбленная страдает от тяжелых расстройств психики. Он подчеркнул, что верить словам голливудской красотки нельзя.

Долгое время отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли были примером для миллионов влюбленных по всему миру. Самые красивые актеры Голливуда отличались не только благодаря своим выдающимся внешним данным, но и из-за уважительного и чуткого отношения друг к другу.

К сожалению, развод звездной пары правильным примером послужить не смог. Расставание сопровождалось взаимными обвинениями, а официально оформить разрыв до сих пор не позволяют имущественные разногласия. На этом фоне растет и количество грязных подробностей, которые охотно выискивают в прежде казавшихся идеальными отношениях светские журналисты.

В частности, охотно западные СМИ подхватили заявление друзей Анджелины Джоли, которые пригрозили опубликовать фрагменты из личного дневника актрисы. Якобы эти отрывки явно показывают, что Брэд Питт был алкоголиком и домашним тираном.

Публикация от Etiqueta Única (@etiquetaunica) 10 Мар 2015 в 5:13 PDT

Реакция самого актера себя ждать не заставила. Он усомнился в том, что такой дневник существует в действительности, однако даже если он и есть, то верить написанному там нельзя. Ведь, по словам Брэда Питта, Анджелина Джоли сама страдает от тяжелых психических расстройств.

"Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники – это выдумка", – цитирует Пятый канал голливудского актера. По его словам, Джоли подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. В частности, он рассказал, как она резала себя и причиняла себе боль другими способами.

Публикация от PrincessBStyle (@princessbstyle) 14 Июл 2018 в 12:22 PDT

Отметим, ранее сама Анджелина Джоли признавалась, что экспериментировала "в довольно опасной форме". Однако, по ее словам, все это было в молодости и осталось в прошлом.