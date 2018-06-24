Корчевников поразил отвратительным богохульством

Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.

Пользователи Сети возмутились постом телеведущего Бориса Корчевникова, который тот опубликовал в Instagram. На видео болельщик, находясь у себя дома, перед матчем российской сборной крестил каждого из футболистов во время исполнения гимна России. Гендиректор православного телеканала "Спас" сопроводил пост вопросом: "а как болеете вы?".

Пост собрал множество лайков и восторженный отзывы людей, которые объяснили победы команды как раз тем, что неизвестный болельщик крестит каждого футболиста перед матчем. Однако нашлись и те, кто счел это видео ужасным, разочаровавшись в ироничном вопросе телеведущего.

При этом некоторые обратили внимание, что "верующий" фанат был пьян. Часть подписчиков отказались считать это красивым поступком и раскритиковали поведение мужчины.

"Тихий ужас. Вы бы так за людей молились и за стариков и детей . (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) О Боже мой, куда мир катится? И это верующий человек", – сокрушался подписчик. "Богохульство" – добавил другой.

А как болеете вы?)) Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 23 Июн 2018 в 9:16 PDT

Некоторые пользователи рассказали, что в версии видео, где есть звук, слышно, что болельщик в момент "крещения" спортсменов матерится. "Друг то пьян! Он крестит и матерится! Страшно стало за него!", – отметил юзер.

Отметим, что зимой попал в скандал, побив подчиненного, редактора архива канала "Спас" Причиной стала ссора и оскорбления со стороны Корчевникова. Пострадавший снял побои в поликлинике, но заявление в полицию писать не стал.

Пост гендиректора телеведущий занял в мае 2017 года. На управление православным телеканалом его благословил патриарх Кирилл. Параллельно он также ведет передачу "Судьба человека" на "России 1".