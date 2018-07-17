Сексуальная Пелагея утерла нос скромнице Подольской
В одном из столичных заведений состоялся праздник в честь круглой даты Леонида Агутина. Сложно представить, однако "босоногому мальчику" исполнилось 50 лет. На вечеринку к популярному артисту пришли многочисленные друзья. Не осталась в стороне и певица Пелагея, с которой Леонид на протяжении нескольких сезонов сидел в красных креслах наставников шоу "Голос".
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram жена Владимира Преснякова, лучшего друга Леонида Агутина, опубликовала фотографию с вечеринки. На снимке именинник запечатлен с прекрасными дамами. "Юбиляр @agutinleonid (странное слово) и все мыы❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья Подольская.
Для выхода в свет она черное скромное платье с крупным фантазийным рисунком. Однако, по мнению подписчиков, куда интереснее выглядела Пелагея. Певица со звучным голосом предстала перед именинником в черном атласном топе, приподнимающем грудь, и обтягивающей юбке в ромбах. "Пелагея ходячий секас!", "Поля красотка!", "Ого вот это Пелагея)", "Пелагея секси, Подольская скромница", – высказались пользователи Сети.
Другие подписчики поздравили Агутина. "С полтинничком Леонид! Ты талантище! Ждем новых хитов!", "Вы. Просто. Супер !👍", "С Юбилеем!!!! Еще более яркой и успешной жизни вам!!! Красавчик ! Профи!!! Настоящий мужчина!!!💐💐💐👏👏👏 ", "Компашка супер", "Красивые все такие!!!!!!!! 👍", "Отлично выглядят наши звезды!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.
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