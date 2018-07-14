Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже

Звезда популярного мистического шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева находится в тяжелом состоянии после операции по исправлению носовой перегородки. Экстрасенс решилась на хирургическое вмешательство после того, как предыдущий специалист буквально изуродовал ей лицо.

Историей о неудачной операции на носу и попытках исправить полученный результат Фатима Хадуева поделилась со своими подписчиками в Instagram. Экстрасенс призналась, что сейчас доверила себя в руки настоящего профессионала, а позже в коротком сообщении рассказала своим поклонникам об успешном завершении медицинской процедуры.

Пользователи Сети выразили звезде "Битвы экстрасенсов" свою моральную поддержку. Однако некоторым из них показалось, что она не так активно общается с подписчиками, как прежде, и забеспокоились о состоянии экстрасенса. Оказалось, что после операции Фатима Хадуева почувствовала себя хуже и ей требуется время для восстановления.

"Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело", – цитирует StarHit представителя экстрасенса. Несмотря на это, добавила она, экстрасенс чувствует поддержку своих поклонников и благодарна им за это.

Публикация от Фатима Хадуева (@fatimakhadueva) 6 Июл 2018 в 9:32 PDT

"Как мне известно, в детстве Фатима занималась спортом, получила травму, у нее была необходимость сделать операцию. Не косметическую, а для здоровья", – объяснила помощница звезды "Битвы экстрасенсов".

Публикация от Фатима Хадуева (@fatimakhadueva) 5 Июл 2018 в 10:09 PDT

Напомним, ранее Фатима Хадуева рассказывала своим подписчикам о том, что вот уже несколько месяцев ее преследуют боли после неудачной операции по исправлению носовой перегородки. Тот хирург, который проводил первоначальные манипуляции, разбираться в ситуации не захотел. Более полугода у экстрасенса не проходили отеки, а нос стал менять форму.