Овечкина шокировала выходка Бузовой

Ольга Бузова оторвалась на закрытой вечеринке хоккеиста Александра Овечкина по случаю завоевания Кубка Стэнли. В порыве радости поющая телеведущая до жути перепугала хозяина гулянки.

В своем Instagram брюнетка поделилась коротким видеоотчетом о самых ярких событиях последней недели. На одном из кадров Бузова в компании Овечкина пытается изобразить победный жест хоккеиста, поднимая высоко над головой массивную серебряную награду.

Доверив сосуд худосочной Ольге, Александр выглядел очень напряженным и немного шокированным. Как оказалось, не зря: под тяжестью гигантского кубка телеведущую повело, и она чуть не надела металлический приз себе на голову. Проявив отменную реакцию, Овечкин бросился к девушке и подхватил кубок.

Отметим, что щедрая на выходки Бузова не упускает возможности попасть в заголовки светской хроники. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым 32-летняя артистка положила глаз на другого спортсмена – героя чемпионата мира Дениса Черышева. Отбросив стеснение, она заявила общественности, что готова выйти замуж за футболиста. Присмотревшись к игроку, поклонники сошлись на том, что новый избранник Ольги – копия ее бывшего мужа.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Июл 2018 в 2:19 PDT

А пока Бузова болтается по вечеринкам, ее экс-супруг отмечает радостное событие. Его жена Анастасия Костенко родила спортсмену дочь. Пополнение в семействе звезды спорта поющая телеведущая оставила без внимания. Однако фолловеры Ольги в соцсетях упрекнули ее: мол, бери пример с бывшего, прекращай бегать по тусовкам и создавай семью.

