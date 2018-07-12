Похорошевшую Волочкову не узнали одетой

Балерина Анастасия Волочкова наконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебой хвалят в Сети.

Королева шпагата Анастасия Волочкова мастер провоцировать интернет-обывателей. Она без зазрения совести дразнит завистниц шикарными ювелирными украшениями, которые, по ее словам, получает от богатого кавалера, раздражает демонстрацией шикарного убранства своего дома, беззастенчиво демонстрирует фигуру в купальнике и постоянно намекает в комментариях на свое финансовое, физическое и интеллектуальное превосходство.

Естественно, критики в ее адрес очень много. Злопыхатели без устали поливают звезду балета грязью и придумывают ей обидные прозвища. На фоне постоянного негативного флера, который окружает Анастасию в соцсетях, поток хвалебных од о ней выглядит поистине экстраординарным событием.

Лавину комплиментов в сторону Насти вызвало, казалось бы, ничем не примечательное фото, которое танцовщица опубликовала в своем Instagram. На снимке звезда запечатлена в студии популярного ток-шоу. Волочкова облачена в классическое бежевое платье-футляр с кружевным принтом по бокам и черные босоножки. Балерине сделали аккуратную укладку и ненавязчивый макияж.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июл 2018 в 12:22 PDT

Пользователи Сети остались довольны внешним видом звезды. "Очень хорошо в таком платье😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая милая!!! Без шпагата вам лучше Анастасия!", "Вау! Какая вы красивая!!!", "Настя носи одежду именно этой длины, очень хорошо )", "Ну , нет, ну красивая же....стройная, длинноногая,волосы хорошо уложены, платье по фигуре идеально подобрано. Правда, ну все хорошо! Еще бы туфли хорошенькие , лаконичные, лодочки, была бы просто бомба!!!!", "Отлично платье сидит на Вас, Анастасия. Это ваша модель. Очень стильно и женственно", "Ого такая пострайневшая 😍", "Платье очень идет вам, выгодно преподносит фигуру👍👍👍 Побольше бы таких образов и Вы будете 💣💣💣", – писали восторженные фолловеры.